STAR Rafineri, Planlı Duruş ile Bakım ve İyileştirme Sürecine Giriyor - Son Dakika
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Ekonomi

STAR Rafineri, Planlı Duruş ile Bakım ve İyileştirme Sürecine Giriyor

SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, bakım ve iyileştirme çalışmaları için ilk kez planlı duruş sürecine girdi. İki ay sürecek bu süreçte, tesisin tüm ekipmanları gözden geçirilecek ve verimlilik artırma projeleri uygulanacak. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle birlikte kapsamlı eğitimler düzenlenerek, operasyonların güvenli ve kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

05.09.2024 12:50
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SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden STAR Rafineri, üretime ilk kez planlı şekilde ara vererek tesisteki tüm ekipmanların bakım ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin bir diğer grup şirketi olan Petkim ile entegre olarak kesintisiz üretim yapan STAR Rafineri'nin "planlı duruş" süreci başlıyor.

Bakım çalışmasında, tesisin tüm ekipmanlarının fiziksel durumları planlı ve kapsamlı şekilde gözden geçirilecek. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışmanın ardından üretime yeniden başlayacak olan rafineri, duruş sırasında yapılacak bazı yatırım projeleri ile verimliliği ve kapasiteyi artırmayı da hedefliyor.

Planlı duruş sürecinde, üretimde kullanılacak tüm ekipmanların yasal yükümlülükler kapsamında gerekli bakım ve kontrolleri ile birlikte periyodik ve koruyucu bakımları gerçekleştirilecek. Ayrıca, bazı sistemlerde iyileştirici güncelleme projeleri de devreye alınacak.

Bu faaliyet ile rafinerinin duruş aralığını 4 yıldan 5 yıla çıkarmak ve bir sonraki planlı duruşa kadar rafinerinin operasyonlarının güvenli, verimli ve kesintisiz devamını sağlamak hedefleniyor.

STAR Rafineri, güncel verilere göre, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 19,5'ini karşılıyor. Planlı duruşla entegre olarak yürütülen kapasite artış projesinin tamamlanmasıyla birlikte, üretim kapasitesinde yüzde 2,5 artış planlanıyor.

STAR Rafineri planlı duruş hazırlıkları başarıyla tamamlandı

Yaklaşık 2 yıl süren hazırlıklar neticesinde STAR Rafineri, planlı duruş süreci için önemli adımlar attı. "Planlı Duruşta İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Mükemmelliği" yaklaşımı benimsenerek duruş boyunca tüm çalışmalar uzman ekipler ve uluslararası danışmanlarla birlikte planlandı.

Bu kapsamda, "risk bazlı iş izni ve iş güvenliği yönetimi" ve "proaktif yüklenici güvenlik yönetimi" gibi sektörde öncü uygulamalar hayata geçirildi. Olası riskler ve duruş süresini etkileyebilecek durumlar tespit edilerek gerekli önlemler alındı. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çalışanlarının tamamı, planlı duruş sürecinde görev alacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı eğitimler aldı.

Rafineri ve Petrokimya sahasında görev alacak yüklenici firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularını odağa alan "İş Ortağı İSG-Ç CEO Forum" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, tecrübe paylaşımı yapılırken, bu süreçte iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Planlı duruşun tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 3,2 milyon insan-saatlik bir çalışma süresine ulaşılması planlanıyor. STAR Rafineri'de ilk kez gerçekleştirilecek planlı duruş, şirketin operasyonel verimliliğin artmasına, ileriye dönük teknolojik iyileştirmelerin hayata geçirilmesine ve yatırımların artırılarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi STAR Rafineri, Planlı Duruş ile Bakım ve İyileştirme Sürecine Giriyor - Son Dakika

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