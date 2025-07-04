Sofitel İstanbul ISO 50001 Sertifikasını Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sofitel İstanbul ISO 50001 Sertifikasını Aldı

Sofitel İstanbul ISO 50001 Sertifikasını Aldı
04.07.2025 11:02
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Sofitel İstanbul Taksim, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için ISO 50001 belgesi aldı.

TAKSİM'de bulunan Sofitel İstanbul, enerji tüketiminin planlı, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme ilkelerine göre yönettiği ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını aldı.

Taksim Meydanı'nda konumlanan Sofitel Istanbul Taksim, 2024'te başlayan sertifikasyon sürecini tamamladı. Böylece, enerji tüketiminin planlı, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme ilkelerine göre yönetildiğini kanıtladı. Otel enerji performansını iyileştirmek amacıyla, süreç boyunca enerji analizleri yaptı. Isıtma ve havalandırmadan aydınlatma ve mutfak ekipmanlarına kadar, enerji tüketen sistemlerini optimize etti.

'BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'

Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Bozkurt Atabek, "Enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerimizi azaltmak adına çıktığımız bu yolda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu sertifika, yalnızca enerji tüketimimizi kontrol altına almakla kalmadığımızı, aynı zamanda sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün parçası haline getirdiğimizi de gösteriyor. Sofitel Istanbul Taksim olarak, misafirlerimize en yüksek düzeyde konfor sunarken aynı zamanda doğaya saygılı, sorumlu bir işletme olmayı önemsiyoruz. Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Accor Grubu'nun sürdürülebilirlik vizyonuyla tamamen uyumlu şekilde hareket ederek, İstanbul'un sürdürülebilir turizm hedefini desteklemeye devam edeceğiz. Bu sürece katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'LÜKS HİZMET ANLAYIŞIMIZLA ÇEVRESEL DUYARLILIĞIMIZI DENGELİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'

Söz konusu sertifika sürecini enerji maliyetlerini düşürmek, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilirlik taahhütlerini hayata geçirmek ve misafirlere çevreye duyarlı lüks konaklama sunmak için başlattıklarını aktaran Atabek, "ISO 50001 sertifikası almamız, enerji tüketimini bilinçli ve sistematik bir şekilde yönettiğimizin ve enerji verimliliği konusunda uluslararası standartlara uyduğumuzun bir göstergesi. Bu başarı, otelimizin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini ve çevresel sorumluluğunu ortaya koyuyor. Misafir deneyimini bozmadan karbon ayak izini azaltılmamız lüks hizmet anlayışımızla çevresel duyarlılığımızı dengeli şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor. Konuklarımıza hem kaliteli hizmet hem de çevre dostu bir deneyim sunduğumuzu ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Sofitel İstanbul ISO 50001 Sertifikasını Aldı - Son Dakika

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