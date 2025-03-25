Yumurtada fahiş fiyata ilişkin yeni tedbir yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yumurtada fahiş fiyata ilişkin yeni tedbir yürürlüğe girdi

Yumurtada fahiş fiyata ilişkin yeni tedbir yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Kararı ile sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı, bu kararın gıda arz güvenliğinin önündeki riskleri bertaraf etmek ve vatandaşların makul fiyatlarla yumurta tüketimini sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

25.03.2025 10:21
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Kuş gribi salgını nedeniyle ABD'ye binlerce ton yumurta gönderilmesinin ardından iç piyasada fiyatların yükselebileceğine dair endişe vardı. Yapılan düzenlemeyle bu endişeler giderildi. Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin önündeki risklerin bertaraf edilerek Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedeflerine dikkat çekildi.

FİYAT ARTIŞINA KARŞI ÖNLEM

Bu doğrultuda, 25 Şubat 2025'teki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: İlgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip durum incelendiğinde, uygulamanın dezenflasyonist etkileri görülmekle birlikte, ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlenmiştir. Sofralık yumurta ürününde fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltilmiştir. Önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızla güçlü bir işbirliğini ve koordineli çalışmayı sürdüreceğiz. Gıda arzının ve güvenliğinin korunması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik görev ve yetki alanımızdaki bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurmaya devam edeceğiz.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurtada fahiş fiyata ilişkin yeni tedbir yürürlüğe girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uuu bbb:
    200 TL olmuş ülkede yumurta ak kafalar nerede,soğan ekmek yeyiyin siz,vitaminsizler 26 22 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yumurtanın bile önüne geçemeyen akp hükümeti chp lilerin önüne geçmeye çalışıyor çkümü geçersin 10 15 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    simdi su asgari ucreti ovenlere ve her firsatta ee ashari ucrete su kadar zam yapilinca sesiniz cikmiyor diyenlere bi cumlem var... biz vatandasiz, bizim secme sansimiz yok, ekonomik kararlarin ve kotu gidisin sorumlusu o sira hangi hukumet var ise o dur. soyle bir secenegimiz olmadi o da: asgari ucret 2 bin lira olsun, ekmek 10 kurus ya da asgari ucret 300 bin olsun ekmek 20 bin gibi.. ozetle bizler sorumlusu degiliz, vatandasiz secme hakki olsa akli basinda herkes alim gucu guclu olani secerdi zaten. su anlarda ulkede 5 ve 10 hatta 20 tl bile oli durumda.. gunluk yasamda en kucuk para birimimiz aslinda 50 tl den basliyor.. tuzu kurularin siyasicilik oynayip genel batisimiza alkis tutmalari cok dusundurucu... 6 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    PİYASAYI ANLADIK DA TAVUĞUN KIÇINA NE OLUYOOO ;))) 0 0 Yanıtla
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