Yumurtada fahiş fiyata ilişkin yeni tedbir yürürlüğe girdi

Serkan Güngör:

simdi su asgari ucreti ovenlere ve her firsatta ee ashari ucrete su kadar zam yapilinca sesiniz cikmiyor diyenlere bi cumlem var... biz vatandasiz, bizim secme sansimiz yok, ekonomik kararlarin ve kotu gidisin sorumlusu o sira hangi hukumet var ise o dur. soyle bir secenegimiz olmadi o da: asgari ucret 2 bin lira olsun, ekmek 10 kurus ya da asgari ucret 300 bin olsun ekmek 20 bin gibi.. ozetle bizler sorumlusu degiliz, vatandasiz secme hakki olsa akli basinda herkes alim gucu guclu olani secerdi zaten. su anlarda ulkede 5 ve 10 hatta 20 tl bile oli durumda.. gunluk yasamda en kucuk para birimimiz aslinda 50 tl den basliyor.. tuzu kurularin siyasicilik oynayip genel batisimiza alkis tutmalari cok dusundurucu...