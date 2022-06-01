VANTB Başkanı Süer ile çiftçilerin yüzü gülüyor - Son Dakika
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VANTB Başkanı Süer ile çiftçilerin yüzü gülüyor

01.06.2022 09:15
VANTB Başkanı Süer ile çiftçilerin yüzü gülüyor

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer tarafından 'Soğuk Süt Zinciri' projesi bünyesinde dağıtılan süt tankları çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer tarafından 'Soğuk Süt Zinciri' projesi bünyesinde dağıtılan süt tankları çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Göreve geldiği günden beri Van'ın tarım ve hayvancılıktaki durumu ile ilgili çalışma başlatan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, özellikle yaptığı yerinde projeler ile çiftçilerin yüzünü güldürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber DAP'a sunduğu proje çerçevesinde 45 adet süt tankını çiftçilere dağıtan Süer, çiftçilerin yıllardır sütte yaşadığı sıkıntının giderilmesini sağladı. Bugünde süt tanklarının dağıtıldığı çiftçileri ziyaret eden Başkan Süer, çiftçilere bol kazançlar diledi.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Başkan Süer, çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek ve dağıtılan süt tankları ile ilgili çiftçilerin görüşlerini almak için böyle bir ziyaretin düzenlendiğini ifade ederek, "Çiftçilerimize destek olmak için geldik. Tuşba ilçesini pilot bölge seçtik ve 45 adet süt tankını dağıttık. Çiftçilerimiz sütleri sağdıktan sonra bu tanklara boşaltıyorlar. Daha sonra ekiplerimiz gelip çiftçilerimizin kapısından sütü alarak işletmelere aktarıyorlar" dedi.

Sütün ucuza gitmesinin yanında yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçilerin işletmeleri olduğu halde sadece kendi geçimlerini sağlamak amacıyla 2 ya da 3 büyükbaş hayvan beslediğini belirten Süer, "İnsanların 20 büyükbaş hayvanlık işletmeleri vardı ama zarar ettiği için 2-3 büyükbaş hayvan tek bırakmışlardı. Ancak süt tanklarını bıraktığımız günden sonra insanlar yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyorlar. İnşallah bu projeyi daha da ileriye götüreceğiz. Daha önce hayvancılıktan uzaklaşan insanların artık yüzü gülüyor. Ben bu çerçevede projeye destek veren DAP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Osman Demirdöğen ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ise süt tankları sayesinde artık kazandıklarını ve sütü hak ettiği fiyata satabildiklerini söylediler. 50 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Alaköy Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Günce, süt tanklarının kendilerine verilmesinden sonra işletmeyi büyütmeyi düşündüğünü belirterek, "Sütler heba oluyordu. ya cacık yapıyorduk ya tereyağı. Litresini 2-3 TL'den alıyorlardı. Şimdi ise fiyatlar arttı" diye konuştu.

Zeynep Gülce ise süt parasıyla aile bütçesine katkı sağlamanın yanında çocuğunu dershaneye gönderebildiğini söyledi.

Alaköy çiftçilerinden İsmail Oğuzcan da, hayvancılığı bırakmayı bile düşündüğünü vurgulayarak, "Yazın süt bozuluyordu ve saklama koşullarımız uygun değildi. Süt tankları almaya gücümüz yetmiyordu. Sağ olsun başkanımız süt tanklarını evimize kadar getirip bıraktı. Üretmemiz için hem maddi hem manevi destek verdi. Bu anlamda Nayif Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Halil Çiçeker isimli çiftçi de hayvancılıktan başka yapacak bir işi olmadığına dikkat çekerek, "Ben 52 yaşındayım. Bundan sonra ne iş yapabilirim? Benim mesleğim budur" şeklinde konuştu. - VAN

VANTB Başkanı Süer ile çiftçilerin yüzü gülüyor
VANTB Başkanı Süer ile çiftçilerin yüzü gülüyor
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Kaynak: İHA

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