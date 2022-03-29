Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü - Son Dakika
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Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü

29.03.2022 12:07
Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1954 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Uğur Soğutma, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1954 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Uğur Soğutma, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü. İşletmeler için tasarlanan çevreci ve son sistem ürünün yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

1954 yılından bugüne soğutma denilince akla ilk gelen markaların başında gelen Uğur Soğutma ilk günkü heyecan ve istekle üretmeye devam ediyor. Ürettiği her ürünle sektöre katkı sağlayan Uğur Soğutma olarak, teknolojiyi de yakından takip edip dinamik yapısıyla çevreci ürünler ürettiklerini belirten Uğur Soğutma yetkilileri, daha fazlası için de inovasyon ve AR-GE'ye oldukça önem verdiklerini belirttiler.

Uğur Soğutma'nın pastaneler, restoranlar, oteller, kafeler ve benzeri işletmeler için ürettiği UPR 1500 isimli yeni ürün işletmelerde yerini almaya başladı. Dört tarafının soğutma performansını etkilemeyen ve enerji tasarrufu sağlayan çift katlı camlarla çevrili olması içine konulan ürünlerin rahatça teşhirini sağlıyor. Ayarlanabilen cam rafları sayesinde boyut olarak yüksek gıdaların yeni ürün ile rahatça konumlandırabildiğini belirten Uğur Soğutma yetkilileri, "Her rafta bulunan LED aydınlatmayla da teşhirin estetik görüntüsünü en üst seviyeye çıkarılabiliyor. Farklı hava koşullarında ürünün camlarında oluşabilecek ve ürün sunumunda olumsuz etki oluşturacak buğuyu da bu yeni üründe tek bir tuşla engelleyebilirsiniz. 3D hava akışı sağlayan fanlı dinamik soğutma sistemi sayesinde, sunduğunuz gıdalarınızın tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz. Bu sistem sayesinde pasta dolabınızın içinde yer alan soğuk hava eşit şekilde sirkülasyon ettirilmesi sağlanıyor. Üründe yer alan elektronik termostat kontrolü sayesinde ürünlerinizi kusursuz bir şekilde tüketicilerin beğenisine sunarken enerji tasarrufu yapmış oluyorsunuz" diyerek yeni ürünün son teknolojiye sahip olduğunu belirttiler.

UPR 1500 hava kaçaklarını ortadan kaldırmak için kullanılan izolasyon malzemesi ve servis maliyetini azaltan kondanser yapısıyla işletmelerin elektrik yükünü de hafiflettiğini kaydeden Uğur Soğutma yetkilileri "Opsiyonel gövde renk seçimi ve farklı tekerlek tercihiyle (döner/fren/frensiz) ürünü işletmenize daha uygun hale geliyor" diyerek işletmelerin vazgeçilmezi olacak UPR 1500 hakkında daha fazla detaylı bilginin Uğur Yetkili Bayilerinden, müşteri hizmetleri hattından veya uğur soğutmanın resmi internet adresinden alınabileceğini belirttiler. - AYDIN

Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü

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Araştırma Geliştirme, Uğur Soğutma, Nazilli, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500'ü piyasaya sürdü - Son Dakika


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