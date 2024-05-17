ŞOK Marketler Capital500 Araştırması'nda İstihdamını En Çok Artıran Şirketler Kategorisinde Ödül Aldı

Ekonomi

ŞOK Marketler, aylık ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen Capital500 Araştırması'nda "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ödül aldı.

ŞOK Marketler, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin sıralandığı "Capital 500" araştırması verilerine göre "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve ŞOK Marketler üst yöneticilerinin de katıldığı ödül töreni iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi.

ŞOK Marketler, 2023 yılında da yatırımlarını sürdürerek toplam istihdamını 45 binden 47 bin seviyelerine çıkarmayı başardı. ŞOK Marketler'in istihdam başarısında geçen sene açtığı 674 yeni mağaza için gerçekleştirdiği işe alımların yanı sıra depo yatırımları önemli rol oynadı.

İstihdamda fırsat eşitliği

ŞOK Marketler, 2023 yılında istihdamda fırsat eşitliğine yönelik projeleriyle de ön plana çıktı. 2019 yılında daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan "ŞOK'ta Ben de Varım" projesini geçen sene genişleten ŞOK Marketler, Türkiye'nin deprem bölgesi başta olmak üzere farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünleri seçili ŞOK mağazalarında satışa sundu. İş birliği yaptığı kadın kooperatiflerinin üretimine bu proje vasıtasıyla büyük katkı sağlayan şirket, kooperatiflerin gerçekleştirdiği kadın istihdamının da artmasını sağladı.

"İstihdama katkımızı sürdürerek ülkemizin büyümesindeki rolümüzü güçlendireceğiz"

İş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan bu ödülü almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden biri olarak sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023 yılında da önceliği deprem bölgesinden adaylara verdiğimiz işe alım politikamızla ülkemiz için istihdam üretmeyi sürdürdük. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, istihdam anlayışımızı fırsat eşitliği temelinde inşa ediyoruz. Başarılı uygulamalarımız ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarımızla, bugün çalışanlarımızın yarısından fazlasının kadın olmasının gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda "ŞOK'ta Ben de Varım" projemiz ile kadınların ekonomiye ve istihdama katılımının artırılmasına katkıda bulunuyoruz. Capital500 araştırması ile istihdama olan önemli katkımızı bir kez daha tescillemiş olduk. Bu başarıda emeği geçen, her gün işini daha iyi yapmak için çalışan ve büyümemize katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ŞOK Marketler olarak yatırımlarımızı sürdürerek istihdama katkı vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL