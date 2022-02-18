ŞOK Marketler, Cepte ŞOK için elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor

2020 Mart ayında devreye alınan online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK ile salgında da müşterilerine kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren ŞOK Marketler, artan talebi karşılayabilmek için şimdi de elektrikli teslimat aracı filo su kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler'in cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 28,4 milyar TL'ye ulaştı. "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" projesiyle Türkiye'nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran ŞOK Marketler, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu. Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 40 bin çalışanı ile hizmet vermeye devam eden ŞOK Marketler'in geçen yıl açılan 1.102 mağaza ile toplam mağaza sayısı 9 bin 247'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 1 yıla yakın bir süre Ar-Ge çalışması yapılan ve tasarımı tamamen kendilerine ait olan Cepte ŞOK Motor adlı araçların hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Demirel, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon TL yatırım yaptığımız Cepte ŞOK'a, özellikle pandemiyle birlikte müşterilerimiz çok büyük teveccüh gösterdi ve bu ilgi artarak devam ediyor. Bu talebe karşılık doğal olarak biz de yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda marketlerimizin sipariş dağıtım ağını güçlendirmek için 'Cepte ŞOK' elektrikli teslimat aracına yönelik geniş bir ağ kuruyoruz. Türkiye'de bir ilk olacak elektrikli araç projemizle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda filomuzda 1.000 araç bulunuyor. Avrupa'nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden birisi olmayı hedefliyoruz. Cepte ŞOK motorlarımızı 81 ilde tüm müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projemizle yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz."

Demirel, 2021 yılında yeni mağaza açılışları dahil olmak üzere yaklaşık 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Son 5 yılda yaptığımız yatırımlarla ülke ekonomisine katkımız 2,5 milyar TL'ye ulaştı. Pandemi ve ekonomik dalgalanmaların azalarak da olsa etkisini sürdürdüğü 2021 yılında güçlü lojistik ve tedarik sistemimizle maliyetlerimizi optimize ederek, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye, yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı yenilikçi iş modelimizle 2021 yılında ciromuzu yüzde 33, net karımızı yüzde 17 artırarak 319 milyon TL'ye çıkardık. 2022 yılında da büyümemizi sürdürürken, devreye aldığımız Cepte ŞOK motor filomuzla da müşterilerimize kesintisiz hizmet vererek ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.