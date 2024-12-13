ŞOK Marketler Yatırımcı İlişkileri Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

ŞOK Marketler Yatırımcı İlişkileri Ödülünü Aldı

ŞOK Marketler, TÜYİD'in Yatırımcı İlişkileri Ödülleri'nde 'En Yüksek Sürdürülebilirlik' ödülünü kazandı.

13.12.2024 14:17
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ŞOK Marketler, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından yatırımcı ilişkileri alanındaki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜYİD'in Türkiye'de yatırımcı ilişkileri alanında mesleki bilgi üretmek, uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, Türk piyasalarını ve şirketlerini yatırımcılara en iyi şekilde tanıtmak amacıyla her yıl yatırımcı ilişkileri alanındaki en iyi uygulamaları ön plana çıkardığı "Yatırımcı İlişkileri Ödülleri" sahiplerini buldu.

Törende, 2024 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Bloomberg verileri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip şirketler arasında "Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket" ödülü, ŞOK Marketler Finans Direktörü (CFO) Ziya Kayacan'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yatırımları ve artan istihdamlarıyla her zaman ülkenin, üreticilerin ve müşterilerinin yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Demirel, ŞOK Marketler'in tüm faaliyetlerine destek veren, teveccüh gösteren bütün paydaşların ve hissedarların kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda dünyanın ve doğanın korunmasını, toplumsal değerlerin iyileştirilmesini ve evrensel yönetim standartlarının sağlanmasını amaçlarken bu alanlara hizmet edecek yatırımları destekliyoruz. Çabalarımızın karşılık bulduğunun böyle bir ödülle bir kez daha altının çizilmesi çok kıymetli. Bu ödülü emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ve paydaşlarımız adına büyük bir gururla alırken bizi bu ödüle layık gören TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği'ne de teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ŞOK Marketler Yatırımcı İlişkileri Ödülünü Aldı - Son Dakika

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