Söke\'den 15 Ülkeye 3.750 kg İhracat

Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde Eylül ayında 15 farklı ülkeye toplam 3 bin 750 kilogram ihracat yapıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde ihracat işlemleri hız kesmiyor. Bu çerçevede kontrollerine devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ürünlerin incelemelerini yaparak sertifikalarını düzenliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2024 Eylül ayında 15 ülkeye 32 ihracat işlemi yapan ilçe tarım ekipleri, toplamda 3 bin 750 kilogram bitkisel ürünün İhracat inspektör işlemlerini gerçekleştirdi.

Ayrıca 2024 Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da Hollanda, İspanya, İtalya, Japonya ve Rusya'ya 58 ihracat işlemi yapılırken, toplamda 830 bin 946 kilogram işlenmiş balık ürünü için sağlık sertifikası düzenlendi. - AYDIN