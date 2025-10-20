Solmaz, Mercedes-Benz ile Sürdürülebilirlik Hedefini Güçlendiriyor - Son Dakika
Ekonomi

Solmaz, Mercedes-Benz ile Sürdürülebilirlik Hedefini Güçlendiriyor

20.10.2025 11:28
Solmaz, çevreci araç filosunu genişleterek Mercedes-Benz Türkiye'den ilk teslimatını aldı.

Solmaz, karbon emisyonlarını azaltma hedefi kapsamında yeni nesil çevreci araçlardan oluşan filosunu genişleterek Mercedes-Benz Türkiye'den ilk araç teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Solmaz, karbon ayak izini düşürecek adımlarına devam ediyor. Daha önce İveco ve Tırsan ile işbirliği yaparak çevre dostu araçları filosuna dahil eden Solmaz, bu kez Mercedes-Benz Türkiye işbirliği yaptı. Şirket bu kapsamda Mercedes-Benz Türkiye'den ilk filoyu teslim aldı.

Bugüne kadar taşıma süreçlerinden doğan karbon salımını hesaplayarak, yangınlardan etkilenmiş orman alanlarına fidan dikiminden "Şiddetsiz Türkiye" hayaline kadar uzanan birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Solmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Sözleşmesi imzacı üyesi olarak, her yıl faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak karbon salınımı ve sürdürülebilirlik hedeflerini gözden geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, Solmaz olarak, Mercedes Türkiye işbirliği ile önemli bir adım daha atarak sürdürülebilirlik hedeflerini bir adım öteye taşıdıklarını belirtti.

Barlın, yurt içi taşımacılık ve parsiyel dağıtım ağındaki hizmet kalitelerini artırmak amacıyla, yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlardan oluşan öz mal filosunun ilk etabını teslim aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu yatırımlar, müşterilerimize daha güvenilir, hızlı ve çevreci çözümler sunmamıza olanak tanırken, geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize de katkı sağlayacaktır. Yeni nesil çevreci araçlarla, taşıma süreçlerinin daha verimli hale gelmesini ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yaptığımız yatırım, müşterilerimize daha güvenilir, hızlı ve çevreci çözümler sunmamıza olanak tanırken, geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize de katkı sağlayacak."

Geçen sene başladıkları yeşil dönüşüme devam edeceklerini de anlatan Barlın, bu süreçte dağıtımda kullanmak üzere bünyelerine elektrikli araçlar da kattıklarını bilgisini vererek, filonun değişimine gelecek dönemde de devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

