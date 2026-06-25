Soma B Termik Santrali İcradan Satışa Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma B Termik Santrali İcradan Satışa Çıkıyor

25.06.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Şeker'in 20 milyar TL borcu yüzünden icralık olan Soma B Termik Santrali, eylülde satılacak.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU), Türkiye Kömür İşletmesi'ne (TKİ) olan 20 milyar TL'yi aşkın borcu nedeniyle icralık olan Soma-B Termik Santrali'nin satış takvimi netleşti. Santralin, eylül ayının ilk haftasında icra yoluyla satılması hedefleniyor. Santralle, daha önce Akçadağ ve ODAŞ'ın ilgilendiği gündeme gelmişti. Enerji Bakanlığı kaynakları, büyük bir şirketin daha santrali yakın markaja aldığını söyledi. İcra takibi kapsamında söz konusu santrale, 350 milyon dolar değer biçildi. Satıştan sağlanacak gelir, doğrudan TKİ'ye aktarılacak. TKİ'nin, bu tahsilatın ardından kalan alacağı için Konya Şeker'den yeni talepte bulunması bekleniyor.

Enerji sektörü, elektrik üretim tesisleri özelleştirmesinde 11 yıl sonra tarihi bir eşikten geçecek. Konya Şeker'in 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma B Termik Santrali icra yoluyla satılacak.

Konya Şeker, Soma B'de elektrik üretimi için kömür aldığı TKİ'ye, yıllar içinde büyük borç biriktirdi, tutar, faiziyle birlikte 20 milyar TL'yi aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borçlar nedeniyle kömür tedarikinin ve santralde elektrik üretiminin durma noktasına gelmesi üzerine devreye girdi. Konya Şeker yönetimi ile görüşen Bakanlık yetkilileri, borcun ödenmesi için uyardı. Art arda gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine santralin satışı gündeme geldi. Akçadağ ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali'ni satın alması için girişimlerde bulunuldu. Bu girişimler de sonuç vermedi.

İCRADAN SATILIK

TKİ, yeni bir hamle yaptı, alacaklarının tahsili için hukuki yolları işletmeye karar verdi. İcra sürecini başlattı. İcra Dairesi'nin, santralin değerini belirlemek üzere belirlediği bilirkişi heyeti, değer tespit raporunu sundu. Santrale, 350 milyon dolar değer biçildi.

EYLÜL AYINDA SATIŞI HEDEFLENİYOR

ANKA'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, santralin satış takvimi netleşti. Santralin, eylül ayının ilk haftasında icra yoluyla satılması hedefleniyor. Kaynaklar, satıştan sağlanacak gelirin, doğrudan TKİ'ye aktarılacağını söyledi. TKİ'nin, bu tahsilatın ardından kalan alacağı için Konya Şeker'den yeni talepte bulunması bekleniyor.

SÜRPRİZ TALİP

Santralle, daha önce Akçadağ ve ODAŞ'ın ilgilendiği gündeme gelmişti. Enerji Bakanlığı kaynakları, büyük bir şirketin daha santrali yakın markaja aldığını söyledi. Kaynaklar, "Soma icradan, Sivas Kangal Termik santrali de pazarlık yoluyla bir alıcıya satılabilir. Konya Şeker, böylece enerji sektöründen çıkar" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Konya, Soma, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soma B Termik Santrali İcradan Satışa Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:15
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:37:57. #7.12#
SON DAKİKA: Soma B Termik Santrali İcradan Satışa Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.