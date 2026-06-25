Soma B Termik Santrali İcradan Satışa Çıkıyor

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU), Türkiye Kömür İşletmesi'ne (TKİ) olan 20 milyar TL'yi aşkın borcu nedeniyle icralık olan Soma-B Termik Santrali'nin satış takvimi netleşti. Santralin, eylül ayının ilk haftasında icra yoluyla satılması hedefleniyor. Santralle, daha önce Akçadağ ve ODAŞ'ın ilgilendiği gündeme gelmişti. Enerji Bakanlığı kaynakları, büyük bir şirketin daha santrali yakın markaja aldığını söyledi. İcra takibi kapsamında söz konusu santrale, 350 milyon dolar değer biçildi. Satıştan sağlanacak gelir, doğrudan TKİ'ye aktarılacak. TKİ'nin, bu tahsilatın ardından kalan alacağı için Konya Şeker'den yeni talepte bulunması bekleniyor.

Enerji sektörü, elektrik üretim tesisleri özelleştirmesinde 11 yıl sonra tarihi bir eşikten geçecek. Konya Şeker'in 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma B Termik Santrali icra yoluyla satılacak.

Konya Şeker, Soma B'de elektrik üretimi için kömür aldığı TKİ'ye, yıllar içinde büyük borç biriktirdi, tutar, faiziyle birlikte 20 milyar TL'yi aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borçlar nedeniyle kömür tedarikinin ve santralde elektrik üretiminin durma noktasına gelmesi üzerine devreye girdi. Konya Şeker yönetimi ile görüşen Bakanlık yetkilileri, borcun ödenmesi için uyardı. Art arda gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine santralin satışı gündeme geldi. Akçadağ ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali'ni satın alması için girişimlerde bulunuldu. Bu girişimler de sonuç vermedi.

İCRADAN SATILIK

TKİ, yeni bir hamle yaptı, alacaklarının tahsili için hukuki yolları işletmeye karar verdi. İcra sürecini başlattı. İcra Dairesi'nin, santralin değerini belirlemek üzere belirlediği bilirkişi heyeti, değer tespit raporunu sundu. Santrale, 350 milyon dolar değer biçildi.

EYLÜL AYINDA SATIŞI HEDEFLENİYOR

ANKA'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, santralin satış takvimi netleşti. Santralin, eylül ayının ilk haftasında icra yoluyla satılması hedefleniyor. Kaynaklar, satıştan sağlanacak gelirin, doğrudan TKİ'ye aktarılacağını söyledi. TKİ'nin, bu tahsilatın ardından kalan alacağı için Konya Şeker'den yeni talepte bulunması bekleniyor.

SÜRPRİZ TALİP

Santralle, daha önce Akçadağ ve ODAŞ'ın ilgilendiği gündeme gelmişti. Enerji Bakanlığı kaynakları, büyük bir şirketin daha santrali yakın markaja aldığını söyledi. Kaynaklar, "Soma icradan, Sivas Kangal Termik santrali de pazarlık yoluyla bir alıcıya satılabilir. Konya Şeker, böylece enerji sektöründen çıkar" dedi.