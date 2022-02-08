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Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL oldu - Son Dakika

Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL oldu

08.02.2022 12:46
Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL oldu

Soma Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine ek protokol düzenlenerek, Soma Bel. A.Ş. bünyesinde çalışan en düşük personel maaşı 5 bin 432 TL'ye çıkarıldı.

Soma Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine ek protokol düzenlenerek, Soma Bel. A.Ş. bünyesinde çalışan en düşük personel maaşı 5 bin 432 TL'ye çıkarıldı.

Soma Belediyesi kuruluşu olan Soma Bel A.Ş'de çalışan personel için Soma Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi arasında bulunan toplu sözleşmeye ek protokol düzenlenerek, 2022 yılı maaşları belirlendi. Buna göre en düşük personel maaşı 5 bin 432 TL oldu. Ek protokol, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Okan Polat tarafından imzalandı. İmza törenin ardından konuşan Belediye Başkanı Ali Tulup, "Belediyemizin cefakar ve fedakarca çalışan personelin çalışmaları karşılığında kazanıp evlerine, ailelerine, götürecekleri helal kazançları için onlara bir nebze de olsa daha fazla destek olabilmek için yürürlükte olan toplu sözleşmemize ilaveten ek protokol imzalayarak en düşük çalışan personelimizin maaşını net 5 bin 432 TL'ye çıkardık. Vefakar personelimize ne kadar maaş ödesek azdır, inşallah bundan sonraki sözleşmeleri daha iyi şartlarda yaparak katkı sağlamış oluruz. Buradan bu ek protokolün hazırlanmasında bizlere destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve imza koyan Soma Bel. A.Ş. yönetim kurulu ile Hizmet-İş Sendikası yetkililerine teşekkür ediyorum. Alınan kararın ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat ise yaptığı açıklamada, "Soma Bel. A.Ş'de gerçekleştirdiğimiz ek protokol ile en düşük maaş net 5 bin 432 TL olarak belirlendi. Bu süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen başta belediye başkanımız olmak üzere, Soma Bel. A.Ş. yönetim kurulu ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üyelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un makamında gerçekleştirilen törende Belediye Başkan Yardımcıları Temel Korkmaz, Sabır Tuna, Abdullah Ekşi ve işyeri temsilcileri de hazır bulundu. - MANİSA

Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL oldu

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Hizmet İş Sendikası, Türk Lirası, Manisa, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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