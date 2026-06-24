Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'den yapılan açıklamada yangındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen yangını ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına aldık. Küçük bir dikkatsizlik, artan sıcaklıklarla birlikte büyük felaketlere yol açabilmektedir. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olalım." ifadeleri kullanıldı.
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