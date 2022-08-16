2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi

Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

AB ve 42 ülkeden Putin'i kızdıracak çağrı! Aralarında Türkiye de var

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ikinci ele araç satışında fırsatçılığı önlemek adına yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade etti. Bakan Muş, "Sıfır ikinci el araç ilanları var. Yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" dedi.

"ARTIK İKİNCİ EL SIFIR DİYE BİR İLAN OLMAYACAK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu uygulama ile otomobili gerçek anlamda ihtiyacı olanların alacağını da kaydederek, "Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" görüşünü paylaştı. Muş'un açıklamaları ise sektör cephesinde olumlu etki yarattı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakan Muş'un bahsettiği uygulamayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. İkinci el araçlar için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Bundan sonra gerçekleştirilecek araç satışlarında, yeni uygulama üzerinden işlem yapılacak. İkinci el araç satışındaki yeni düzenlemenin fiyatları da aşağı çekmesi bekleniyor.

İşte o yönetmelik:

MADDE 1-13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Pazarlama ve satış kısıtlaması"

GEÇİCİ MADDE 2- (1)İkinci el kara taştı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.