Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi

BM zirvesi için ABD'ye giden ve buradaki temaslarının ardından gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili olarak "Bu konuda kısmen özellikle 5 büyük zincir marketin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz." demişti.

BORSADA DEĞER KAYBETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dün Borsa İstanbul'da işlem gören market hisseleri güne düşüşle başlamıştı. Bim hisseleri yüzde 1.6 düşerken, Migros açılışta yüzde 4.7, Carrefoursa yüzde 2.8, Şok yüzde 1.7 değer kaybetmişti.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaş tarafından bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetlerin dikkate alındığı anımsatıldı. 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız."