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Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.789 lirayla rekor tazeledi - Son Dakika

Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.789 lirayla rekor tazeledi

Son Güncelleme: 20.10.2023 11:49

Son dakika: İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasıyla dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün dolar 28,50 ile altının gram fiyatı ise 1.787 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bugün ise gram altın rekorunu 1.789 liraya taşıdı.

İsrail-Hamas çatışmalarında şiddetin dozunun artması piyasaları da etkiledi. Dolar ve altın rekor üstüne rekor kırarken, haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı rekorunu 1.789 liraya taşıdı.

DOLAR 28 LİRA SEVİYESİNDE

Dün dolar 28,50 ile lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra düşüşe geçen dolar günü 28 lira sınırında tamamlamıştı. Yeni güne yatay seyirle başlayan kur saat 11.05 itibarıyla 28,01'den işlem görüyor.

ALTINDAN YENİ REKOR

Dün 1.787 lirayla rekor kıran gram altın ise günü 1.750'li seviyelerde tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altından yeni bir rekor geldi. Gram altın 1.789 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 1.784 liradan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini vurguladığını belirterek, buna karşın tahvil piyasalarının da sıkılaştırıcı etkisinin para politikasının hedeflerine yardımcı olduğunu söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.789 lirayla rekor tazeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.789 lirayla rekor tazeledi - Son Dakika
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