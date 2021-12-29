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Son dakika... Amik Ovası'na dev yatırım - Son Dakika

Son dakika... Amik Ovası'na dev yatırım

29.12.2021 14:00
Son dakika... Amik Ovası'na dev yatırım

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da Tahtaköprü Barajı ana kanalının ihale edildiği ve ocak ayı içinde ilk temelin atılacağı bildirildi.

Hatay'da Tahtaköprü Barajı ana kanalının ihale edildiği ve ocak ayı içinde ilk temelin atılacağı bildirildi.

DSİ Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, barajda depolanan ilave su ile işletmede olan 3 bin 525 hektar Hassa Sulaması ve 7 bin 425 hektar Kırıkhan Sulamasına ilave olarak 34 bin 392 hektar ek sahada sulama yapılacak. Tahtaköprü Barajından sulanacak toplam sulama sahası 45 bin 342 hektar olacak. Bu kapsamda öncelikle sulama ana kanal inşaatının ihale edilmesi planlanmış ve yatırım programına "Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım" işi alındı. Yaklaşık maliyeti 1 milyar TL olan "Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım" işinin ihalesi 2 Aralık 2021 tarihinde yapıldı.

İş kapsamında, 41 bin 817 hektar sahanın sulama suyunu iletecek sanilede 27 bin 459 metreküp kapasiteli, 35 kilometre uzunluğunda, 8,5 metre genişliğinde, 5 metre derinliğinde betonarme U kesit Tahtaköprü Ana Kanalı ve üzerindeki sanat yapılarının inşaatına Ocak ayında başlanacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajının 9 metre yükseltilerek su tutma kapasitesinin 220 milyon metreküpten 455 milyon metreküpe yükseltildiğini, "Böylece ovanın su sorunu yüzde doksan oranında çözülmüştür. Ovada tek ürün elde edilemezken artık iki ürün alınabilecek. Tahtaköprü Barajımız Amik Ovasına hayat verecektir. Tahtaköprü Barajından suyu alıp dev bir kanalla Amik Ovasının ortasına kadar getireceğiz. Toplulaştırma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yer altı sulamasını da ayrıca tamamlayacağız" dedi. - HATAY

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Yatırım, Hatay, Ocak, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Amik Ovası'na dev yatırım - Son Dakika Ekonomi


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