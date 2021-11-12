Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir

Her ay daha da yükseltiyor! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Yaptıkları provokasyon değil doğrudan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yapıyor. Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"KURUN DEĞERİ PİYASADA BELİRLENİR"

Kurun piyasada belirlendiğini söyleyen Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" ifadelerini kullandı.

"HAREKETLİLİĞİN FARKINDAYIZ"

Piyasalarda yaşanan hareketliliğin farkında olduklarını belirten Elvan, "Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." dedi.

"YÜZDE 9'UN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Büyümeye yönelik mesajlar da veren Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIN KREDİ FAİZLERİNİN YÜZDE 75'İNİ KARŞILIYORUZ"

Pandemi süreci boyunca Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 357 milyar TL kredi kullandırıldığını açıklayan Bakan Elvan, tarım sektöründe ise 701 bin üreticiye 50 milyar TL kredi kullandırıldığını ifade etti. Bakan Elvan, "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" dedi.

"BÜTÇE AÇIĞIMIZ YÜZDE 3,5'İN ATLINDA OLACAK"

Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu belirten Bakan Elvan, "Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya devam edecek. Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız." açıklamasında bulundu.