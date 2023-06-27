Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı - Son Dakika
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Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı

27.06.2023 17:47

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta tarihin en büyük artışını kaydettiğini açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN REZERV AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklama yaptı. Rezervlerin tarihin en büyük artışı kaydettiğini belirten Şimşek, çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

"TARİHİN EN BÜYÜK ARTIŞINI KAYDETTİ"

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları söyledi: "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

"KUR KORUMALI MEVDUATTA STOPAJ DESTEĞİNİ UZATIYORUZ"

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."

Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
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Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı - Son Dakika


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