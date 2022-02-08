Üye Girişi
Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar - Son Dakika

Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar

08.02.2022 19:33

Son dakika: Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü 40 kuruşluk LPG otogaz zammı, dün 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine geldi.

Artan petrol fiyatlarıyla birlikte LPG otogaza perşembe günü gelen 40 kuruşluk zam gelmişti. Dün de motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatına da gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Benzine litre başına 71 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 71 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine kullandı.

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 71 kuruş zam geldi

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

YORUMLAR
500

Twitter, Enerji, Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
19:01 Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt
18:50 Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi Can Eğitim Grubu'na satıldı
18:49 Türk asıllı Alman futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti
18:29 Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı
18:18 Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 19:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement