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Son dakika! Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Son dakika! Borsa günü yükselişle tamamladı

07.02.2022 18:56
Son dakika! Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 1.997,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 1.997,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 2,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,72 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile spor oldu.

Analistler, "şahinleşen" merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrasında küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir görüldüğünü, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltmasının beklendiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna geriliminin gündemdeki yerini koruduğunu, ayrıca tahvil piyasalarının seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini belirten analistler, yurt içinde ise Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmasıyla hisse bazlı hareketlerin artabileceğine işaret etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da ve ABD'de açıklanacak dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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