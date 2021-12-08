Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 55,80 57,40 -2,79 Esenboğa Elektrik 31,88 32,72 -2,57 BİM Mağazalar 76,15 77,55 -1,81 Karsan Otomotiv 4,36 4,44 -1,80 Odaş Elektrik 1,64 1,67 -1,80 Türk İlaç Serum 12,62 12,83 -1,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,61 7,73 -1,55 Bera Holding 11,41 11,58 -1,47 Aksa Enerji 9,48 9,61 -1,35 Kerevitaş Gıda 5,11 5,18 -1,35 Doğuş Otomotiv 50,30 50,90 -1,18 Netaş Telekomünikasyon 21,02 21,26 -1,13 Biotrend Çevre ve Enerji 7,12 7,20 -1,11 İş GMYO 2,68 2,71 -1,11 Gözde Girişim 9,10 9,20 -1,09 İzmir Demir Çelik 2,74 2,77 -1,08 Zorlu Enerji 1,83 1,85 -1,08 Halk GMYO 2,79 2,82 -1,06 Akçansa 20,78 21,00 -1,05 Aydem Enerji 7,11 7,17 -0,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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