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Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek - Son Dakika

Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek

20.01.2022 16:52

Son dakika: BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle keseceğini ve tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz kesintisi yapacağını açıkladı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak- Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi.

BOTAŞ'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

"TÜKETİMDE KISITLAMALAR YAPILACAKTIR"

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

"TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR"

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

Son dakika! BOTAŞ da doğruladı! İran, Türkiye'ye 10 gün boyunca doğal gaz vermeyecek

BOTAŞ'TAN SANAYİCİLERE MEKTUP

Bu gelişme üzerine BOTAŞ, dün sanayicilere bir mektup gönderdi. Mektupta kesinti nedeniyle sanayide kullanılan gazın yüzde 40'ının kesileceği yer aldı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede; Kullanıcı Birliğiniz ve Kuruluşumuz arasında imzalanmış olan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi'nin Kısıntı/Kesinti Talimatı başlıklı 8.9 Maddesi gereğince; Sözleşmenizdeki tüm Ölçüm Sistemlerinin toplam Fiili Çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08:00 itibariyle ikinci bir bildirime kadar;

Sözleşmenizde yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarının ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz."

Son dakika! BOTAŞ da doğruladı! İran, Türkiye'ye 10 gün boyunca doğal gaz vermeyecek

Ayrıntılar geliyor...

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Doğalgaz, Gürbulak, Türkiye, İran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek - Son Dakika
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