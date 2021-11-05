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Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı - Son Dakika

Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

05.11.2021 10:55
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Mehmet Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapmayı unutmayın." ifadelerine yer verdi.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları başladı. Açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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