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Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı

11.11.2021 12:30

Son dakika edinilen bilgilere göre, Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen ve savcılıktaki ifadesinde "Çiftlik Bank ile alakam yoktur" diyen Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın hakkında karar verildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank ana davasında tutuklanmasına, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çiftlik Bank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın temmuz ayında Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye iade edilerek, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı. Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ise, tutuklu bulunduğu Uruguay'dan geçtiğimiz salı günü Türkiye'ye iade edilmişti.

Fatih Aydın, 5 Kasım'da Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı - Son Dakika Ekonomi


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