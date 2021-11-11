Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın temmuz ayında Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye iade edilerek, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı. Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ise, tutuklu bulunduğu Uruguay'dan geçtiğimiz salı günü Türkiye'ye iade edilmişti.

Fatih Aydın, 5 Kasım'da Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

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