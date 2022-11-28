Kamudaki sözleşmeli personele Erdoğan'dan müjde: 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya alınacak - Son Dakika
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Kamudaki sözleşmeli personele Erdoğan'dan müjde: 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya alınacak

28.11.2022 21:03

Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl sözleşmeli olarak çalışanların bir yıl da aday memurluk süreci olacağını belirterek, "3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.10'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan sözleşmeli personele kadro ve memura ek gösterge konusunda konuştu.

EK GÖSTERGE KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur adayını ilgilendiren ek gösterge konusu ile ilgili "En yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin, asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. İstihdamdaki artış, sosyal güvenlik sisteminin dengesine olumlu yansımıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur" dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Sözleşmeli personele kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı mevzusunu daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilme hususunu değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir." ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA 424 BİN KİŞİ KADROYA GEÇEBİLECEK

Düzenleme ile ilk aşamada 424 bin kişinin kadroya geçebileceğini belirten Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu Çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

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