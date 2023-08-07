Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi

07.08.2023 19:53

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası kameralar karşısına geçerek fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, ''Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir'' dedi.

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" dedi.

KABİNE SONRASI FINDIK ÜRETİCİLERİN BEKLEDİĞİ HABERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Fındık üreticisinin beklediği haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Son Dakika: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi

"ORTA VADELİ PROGRAMIZI HAZIRLIYORUZ"

Fındık alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız hükümetimiz için orta vadeli program için bilgi sundu. Orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyunda paylaşacağımız orta vadeli programımızın 85 milyon vatandaşımıza rehberlik edeceğine inanıyoruz. 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi.

FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir. Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kg başına yaklaşık 7 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır."

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Açıklamaları sonrası sosyal medyadan da bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Yaklaşan yeni fındık hasat sezonu ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Dakika: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Eren Aydın: Kendi vatanımızda üretilen ürünü yabancılardan kat kat pahalıya alıyoz ondan sonra millet niye yurtdışına gidiyor Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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