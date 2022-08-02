Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi - Son Dakika
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Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi

02.08.2022 20:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla birebir aynı olduğuna yönelik iddialar hakkında Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi.

ÖSYM "ASILSIZDIR" AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Soruların şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne süren iddialar ÖSYM tarafından yalanlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

"TEK BİR EVLADIMIZIN DAHİ MAĞDUR OLMASINA İZİN VERMEYİZ"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK'ye inceleme talimatı verdi Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK'ye inceleme talimatı verdi Açıklaması

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