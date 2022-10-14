Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı

14.10.2022 19:22
Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,66, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,38, altının gram satış fiyatı yüzde 3,81 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,66, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,38, altının gram satış fiyatı yüzde 3,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.510,86 ve en yüksek 3.640,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,66 artarak 3.626,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,81 değer kaybıyla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 azalışla 6.600 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.680 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.615 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kazanarak 18,5910 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,38 azalarak 18,1150 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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