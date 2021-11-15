Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Yükselişini devam ettiren dolar ve altın haftaya rekorla başladı, TÜİK, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini belirlendi gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA: DOLAR VE ALTIN HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Son dakika: Yükselişini devam ettiren dolar ve altın haftaya rekorla başladı. Dolar 10,05'le, altının gram fiyatı ise 603 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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TÜRKİYE'DE EKİM AYINDA 137 BİN 401 KONUT SATILDI

TÜİK, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini belirlendi. Buna göre, geçtiğimiz ay konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Ekimde Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise İranlılar oldu. İranlılar bu dönemde bin 265 konut satın aldı. İranlıları ise 926 konut ile Iraklılar takip etti. Ruslar ise 543 konut aldı.

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