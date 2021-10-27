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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

27.10.2021 10:20
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Son 24 saat içinde ekonomik gelişmelerden derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

BORÇ YAPILANDIRMSINDAN FAYDALANANLAR DİKKAT!

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

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KADAVRA BULAMAYAN DOKTOR ADAYLARI, YURT DIŞINDAN GETİRDİYOR

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Anatominin öğrenilmesinde yeri henüz doldurulamayan en önemli eğitim materyali olan kadavra, temini konusunda yaşanan sıkıntılar sebebiyle 14 bin 500-16 bin dolar arasında değişen bir maliyetle ithal ediliyor. Uzmanlar kadavra sıkıntısını, vatandaşların uygulama sürecini tam olarak bilmemelerine ve Diyanet'in "Kadavra olarak kişinin bedenini bağışlamasında dinen bir engel yoktur" açıklamasına rağmen dini inanca bağlıyor.

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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

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Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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