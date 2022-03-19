Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,70 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 3,21'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,243388
|-5,70
|QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF
|80,080472
|-3,79
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|92,92
|-3,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,08
|-3,07
|QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF
|77,071831
|-2,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,120452
|-2,97
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,0753
|-2,97
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,077868
|-2,95
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,829782
|-2,94
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,765893
|-2,86
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,054917
|-3,21
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029948
|-2,72
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,10158
|-2,66
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,094668
|-2,57
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,097265
|-2,52
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,089223
|-2,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,096119
|-2,49
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,097717
|-2,46
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,059511
|-2,46
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,092984
|-2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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