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Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 3,43 arttı, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu - Son Dakika

Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 3,43 arttı, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:21

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92, temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde ise yüzde 4,75 artan enflasyon ekimde ise yüzde 3,43 oranında arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu.

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 3,43 arttı, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 3,43 arttı, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu

143 TEMEL BAŞLIKTAN 122'Sİ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 3,43 arttı, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Enflasyon ekimde yüzde 3,43 arttı, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu - Son Dakika
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