Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Bu bağlamada son dakika gram altın ne kadar? Altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Çeyrek kaç para? 30 Ekim Cumartesi altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

551 liradan kapanış yapan gram altın, 30 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde 550,9 liradan alıcı buluyor.

Gram altın alış: 550,6

Gram altın satış: 551,2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

894,1 liradan kapanış yapan çeyrek altın, bugün sabah saatleri itibariyle 881 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 881,4

Çeyrek altın satış:903,5

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.