Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 131,50 122,80 7,08 Gözde Girişim 7,05 6,78 3,98 Coca Cola İçecek 89,10 87,85 1,42 ARD Bilişim Teknolojileri 49,70 49,04 1,35 Kerevitaş Gıda 4,29 4,24 1,18 Albaraka Türk 1,76 1,75 0,57 Ford Otosan 194,20 193,10 0,57 Şişe Cam 8,66 8,62 0,46 Turkcell 15,62 15,59 0,19 Tofaş Oto Fabrikası 56,30 56,20 0,18 Logo Yazılım 41,20 41,18 0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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