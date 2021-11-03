Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|131,50
|122,80
|7,08
|Gözde Girişim
|7,05
|6,78
|3,98
|Coca Cola İçecek
|89,10
|87,85
|1,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,70
|49,04
|1,35
|Kerevitaş Gıda
|4,29
|4,24
|1,18
|Albaraka Türk
|1,76
|1,75
|0,57
|Ford Otosan
|194,20
|193,10
|0,57
|Şişe Cam
|8,66
|8,62
|0,46
|Turkcell
|15,62
|15,59
|0,19
|Tofaş Oto Fabrikası
|56,30
|56,20
|0,18
|Logo Yazılım
|41,20
|41,18
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi