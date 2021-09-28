Üye Girişi
Son dakika haber: "Alya 4 Mevsim" 100 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor - Son Dakika

Son dakika haber: "Alya 4 Mevsim" 100 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor

28.09.2021 17:09
Son dakika haber:

Son dakika haberi: Akkuş Gayrimenkul'ün, Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul'ün yeni projesi "Alya 4 Mevsim", 100 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor.

Akkuş Gayrimenkul'ün, Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul'ün yeni projesi "Alya 4 Mevsim", 100 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor.

Akkuş Grup'tan yapılan açıklamaya göre, hafriyat çalışmaları başlayan ve ön talep sürecinin devam ettiği projede satış ofisi ve örnek daire de tamamlandı. "Alya 4 Mevsim", şirketin bu yıl hayata geçireceği 5. projesi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, inşaat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "2017 yılında Lübnanlı El Khatib Group ile yaptığımız ortaklık sonucunda BOSS4 Gayrimenkul'ü kurduk. İlk olarak Beylikdüzü'nde Alya Grandis projesini yaptık, daha sonra Alya Onist ile Alya Marin'in teslimlerini gerçekleştirdik. Alya markasıyla üç yılda toplam 300 milyon TL'lik yatırımla 500'e yakın konutu ve onlarca birimden oluşan ticari üniteyi içeren beş projeye imza attık. Halihazırda 'Alya Mercan', 'Alya Dolunay' ve 'Alya Bella ve 'Alya Teras' projelerimizin inşaat çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akkuş, şunları kaydetti:

"Şirketimizin yakın dönem hedeflerimiz arasında Zeytinburnu'nda 500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi ve Bahçeşehir'de de 250 adetlik bir villa projesini hayata geçirmek yer alıyor. Öte yandan, yeni arazi geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi de bugün sizlere tanıtacağımız 'Alya 4 Mevsim'i hayata geçiriyoruz. 'Alya 4 Mevsim'de talep toplama ve hafriyat çalışmaları başladı. Satış ofisimiz ve örnek dairemiz hazır. 'Alya 4 Mevsim', kaliteli ve elit bir yaşam sunan bir proje. Bu proje ile birlikte beş şantiyede inşaat üretimimiz devam edecek. 'Alya 4 Mevsim' Esenyurt için iddialı bir proje olacak."

El Khatib Group Başkanı Adel El Khatib ise kardeş ülke Türkiye'ye yatırım yapmaktan ve İstanbul'un kentsel vizyonuna katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Adel El Khatib, "Daha önceden de Türkiye ile ticari ilişkilerimiz vardı. 1993 yılından bu yana inşaat, ticaret, altyapı, tarım gibi alanlarda sürdürdüğü projeler için Türkiye'den inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleştiren bir şirketiz. Başta inşaat olmak üzere faaliyet alanımıza giren diğer sektörlerde 30 yıla yakın bir köklü geçmişe sahibiz. Gayrimenkul sektöründe elde ettiğimiz köklü tecrübeden yola çıkarak 2017 yılında Akkuş Gayrimenkul'le güçlerimizi birleştirdik ve BOSS4 Gayrimenkul'ü sektöre kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Metrekaresi 8 bin TL'den başlıyor"

BOSS4 Gayrimenkul Satış Müdürü Deniz Yavuz ise BOSS4 Gayrimenkul'ün, Alya markasıyla ürettiği projelere yenilerini ekleyerek sektöre yüksek katma değerli ve prestijli projeler kazandırmaya devam ettiğini belirtti.

Esenyurt'ta hayata geçirdikleri projeyi aile konsepti olarak tasarladıklarını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Projemizde binalar 11 katlı 4 adet bloktan meydana geliyor. Toplam 217 dairemiz var. 1+1 daireler 61 metrekare, 2+1 daireler 89-144 metrekare arasında bir büyüklüğüne sahip. 3+1 daireler ise 153 -177 metrekareden oluşuyor. Ayrıca altı adet ticari alan mevcut, onların büyüklüğü ise 75-456 metrekare arası değişiyor.

Yatırım olarak satın alınabileceği gibi oturulabilecek B ve C plus segmentine hitap eden lüks dairelerden oluşan 'Alya 4 Mevsim', 6.579,76 metrekare arsa alanı, 39.695,5 metrekare toplam inşaat alanı üzerinde yükselecek. 4.250 metrekare peyzaj alanı bulunan projemizde metrekare fiyatları 8 bin TL'den, daire fiyatları ise 500 bin TL'den başlıyor. Tapularımız hazır. Şirket bünyesinde vade farksız 24 ay taksit, banka kredisi ve peşin ödeme şeklinde satış opsiyonlarımız bulunuyor. Kredi opsiyonumuz Ziraat Katılım Bankası garantörlüğünde yürütülüyor. Projemizi 1 Ekim 2023'te teslim etmeyi planlıyoruz ancak erken teslim geleneğimize uygun olarak, bu tarihi daha da öne çekebiliriz."

"Esenyurt için iddialı bir proje"

'Alya 4 Mevsim'in öne çıkan özelliklerinin tasarım, malzeme kalitesi, konsepti, dış cephe olduğunu aktaran Yavuz, Esenyurt için iddialı bir proje olan 'Alya 4 Mevsim'de 700 metrekare büyüklüğünde, peyzajdan ve otoparktan giriş sağlanan bir sosyal alan da bulunduğunu ifade etti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Sosyal alanda; lobi, kapalı havuz, spor salonu, etkinlik salonu, Türk hamamı soyunma kabinleri, sauna ve buhar odası mevcut. Jeneratör odası, modüler su deposu, hidrofor odası ve yangın su deposunun da olduğu projede ayrıca 157 araçlık kapalı otopark alanı da planlandı. 'Alya 4 Mevsim', konumu ve ulaşımıyla da dikkat çeken bir proje. E-5'e 1 kilometre, Hadımköy ve Bahçeşehir TEM girişine 6 kilometre mesafede yer alan projemiz Esenyurt'un Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yer alıyor. Yeni hizmete açılan İstinye Üniversitesi ve Liv Hospital'a 5.8 kilometre, Akbatı AVM'ye 6.7 kilometre, 5 M Migros'a 3 kilometre ve Koçtaş'a ise 3.7 kilometre mesafede bulunan 'Alya 4 Mevsim' Tüyap Fuar Merkezi'ne, civardaki okul ve sağlık merkezlerine 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Hadımköy ve Beylikdüzü metrobüs duraklarına yürüme mesafesinde bulunan projemiz, İstanbul Havalimanı'na ise 30 kilometre mesafede yer alıyor."

Gayrimenkul, Türk Lirası, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: 'Alya 4 Mevsim' 100 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021 16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı 16:48 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız 16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı 16:05 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor 15:31 Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı 15:20 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı

Son Dakika Haberleri
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021
16:48 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
16:28 Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
16:07 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti
16:04 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı
15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış
15:55 Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları         
16:57
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı         
16:29
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti         
16:08
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum         
15:37
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 17:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: "Alya 4 Mevsim" 100 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement