Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|14,67
|13,34
|9,97
|Akçansa
|21,00
|19,10
|9,95
|Ereğli Demir Çelik
|25,44
|23,66
|7,52
|Tekfen Holding
|21,16
|19,74
|7,19
|BİM Mağazalar
|77,55
|73,00
|6,23
|Doğuş Otomotiv
|50,90
|48,16
|5,69
|Global Yatırım Holding
|2,43
|2,32
|4,74
|Türk Traktör
|228,00
|217,70
|4,73
|Türkiye Sigorta
|5,87
|5,61
|4,63
|Kardemir (D)
|9,70
|9,30
|4,30
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,92
|20,06
|4,29
|Tüpraş
|163,30
|157,00
|4,01
|TAV Havalimanları
|35,46
|34,10
|3,99
|Çimsa
|37,68
|36,24
|3,97
|Koç Holding
|32,46
|31,24
|3,91
|SASA Polyester
|47,24
|45,52
|3,78
|Doğan Holding
|3,50
|3,38
|3,55
|İskenderun Demir Çelik
|24,52
|23,72
|3,37
|Türk Telekom
|10,66
|10,33
|3,19
|Türk İlaç Serum
|12,83
|12,47
|2,89
Kaynak: AA
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