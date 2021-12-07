Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 14,67 13,34 9,97 Akçansa 21,00 19,10 9,95 Ereğli Demir Çelik 25,44 23,66 7,52 Tekfen Holding 21,16 19,74 7,19 BİM Mağazalar 77,55 73,00 6,23 Doğuş Otomotiv 50,90 48,16 5,69 Global Yatırım Holding 2,43 2,32 4,74 Türk Traktör 228,00 217,70 4,73 Türkiye Sigorta 5,87 5,61 4,63 Kardemir (D) 9,70 9,30 4,30 İş Yatırım Menkul Değerler 20,92 20,06 4,29 Tüpraş 163,30 157,00 4,01 TAV Havalimanları 35,46 34,10 3,99 Çimsa 37,68 36,24 3,97 Koç Holding 32,46 31,24 3,91 SASA Polyester 47,24 45,52 3,78 Doğan Holding 3,50 3,38 3,55 İskenderun Demir Çelik 24,52 23,72 3,37 Türk Telekom 10,66 10,33 3,19 Türk İlaç Serum 12,83 12,47 2,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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