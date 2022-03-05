Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, yatırımlarla Erzurum'a yıllık 851 milyon liralık zirai gelir atışı ve 2,34 milyar kilovatlık hidroelektrik enerji üretimi sağlandığını bildirdi.

Oğuzhan Yavuz, Erzurum'daki DSİ tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yürütülen çalışma ile projelere ilişkin bilgi verdi.

Son 19 yılda kente 3 milyar 282 milyon 826 bin liralık yatırım yapıldığını ve bu süreçte toplam 372 tesisin vatandaşın hizmetine sunulduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Yıllık 70,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 643 bin 619 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmış, baraj depolama kapasitesi 409,19 milyon, gölet depolama kapasitesi ise 3,68 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. Toplam 386 bin 820 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 851 milyonluk zirai gelir artışı sağlanmıştır. Yine bu çalışmalar kapsamında 269 yerleşim yeri ve 371 bin 550 dekar arazi taşkınlardan korunmuş, yıllık 2,34 milyar kilovatlık hidroelektrik enerji üretimi sağlamıştır."

Yavuz, Hınıs Başköy Barajı Sulaması ve İkmali projelerini bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hınıs Başköy Barajı Sulaması'nın tamamlanmasıyla 176 hektometreküp su depolanarak 205 bin 350 dekar tarım arazisi sulanacak. Bu yıl borulu şebeke imalatına başlanacak, projenin hayata geçmesiyle yöre halkına yıllık 452 milyon lira gelir artışı sağlanacak. İnşaatı devam eden Ortabahçe Sulaması, Narman Şehitler Barajı Sulaması, Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. kısım, Söylemez Barajı, Pazaryolu Sulaması projelerinin tamamlanmasıyla da 593 bin 520 dekar tarım arazisinin sulanacak ve yöre halkına yıllık 443 milyon gelir artışı sağlanacak. "

Yavuz, ülke ekonomisine katkı sağlamayı, mümbit topraklara can suyu olmayı, çiftçi ile üreticinin refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.