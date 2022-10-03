Son dakika haber: DSO Adayı Konyalıoğlu; "Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor" - Son Dakika
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Son dakika haber: DSO Adayı Konyalıoğlu; "Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor"

03.10.2022 11:07
Son dakika haber: DSO Adayı Konyalıoğlu; "Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu, yarın yapılacak seçimde oy kullanacak sanayicilere, "Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor" diyerek seslendi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu, yarın yapılacak seçimde oy kullanacak sanayicilere, "Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor" diyerek seslendi.

Seçimler öncesi bir açıklama yapan Konyalıoğlu, "Biliyorsunuz yarın, sanayi odamız komite üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Komite üyelerimiz meclis üyelerini, meclis üyelerimiz ise sanayi odası yönetimini seçecek. Bu seçimlerde komitelere seçilmek 'kazanmak, seçilmemek ise 'kaybetmek' anlamına gelmiyor. Çünkü Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor. Seçim öncesi çalışmalar yarın sona erecek, ancak gerçek mücadele yarından sonra başlayacak. Seçimlerde aday olacak arkadaşlarımın mücadele gücü 'neden' sorusuna verecekleri cevapta saklı. Bizim nedenimiz Denizli ve Türkiye. Bu yüzden aday olacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; 'Sektörünüzdeki sanayicilerin sorunlarını her an takip edecek ve çözüme ulaştıracak azim ve gayrete talip olduğunuzu ve bu sorunların çözümü için gece gündüz çalışacağınızı bilerek Meclis'e gelin' Oy verecek arkadaşlarıma da naçizane seslenmek istiyorum, 'Ne pahasına olursa olsun benim oy verdiğim kişi Meclis'e girsin' diye sandık başına lütfen gitmeyin. Sizden ricam yarınki seçimleri bir kişinin ya da bir grubun kazanacağı seçimler olarak da görmeyin. Denizli'nin kazanacağı seçimler olarak görmenizi istirham ediyorum. Bu nedenle Denizli'mizi önceliğine alarak çalışacağına inandığınız, ilimizi daha ileriye taşıyabilecek insanları o meclise gönderin" dedi.

Denizli'nin potansiyelini harekete geçirmek istediklerinin altını çizen Konyalıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler ilimize, ülkemize daha fazla değer oluşturmak ve her alanda uluslararası rekabet gücüne erişmiş anlayış ve iş modellerimizle ilimizi marka değeri olan bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Ben ve ekibim bu sorumluluk bilincimiz, tecrübemiz ve enerjimizle Cumhuriyetimizin 100. yılında ve sonrasında ilimizin sanayisini ve kentimizin marka değerini yine hep birlikte daha da yüceltmek için bu göreve hazırız. Biz, sanayicinin sesi ve lokomotifi olmak, Denizli'mizi ilk 5 sanayi şehri arasına sokabilmek için geliyoruz. Daha güzel bir Denizli, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) büyüklüğü ile birlikte kişi başına düşen milli gelir seviyesiyle de daha refah bir Denizli, ülkenin önemli sanayi merkezlerinden olacak bir Denizli, birçok farklı sektörde dünya markası bir Denizli için şehrimizin potansiyelini hayata geçirebilecek inisiyatif ve projelerle duraklamadan çalışacağımızın sözünü veriyorum" - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: DSO Adayı Konyalıoğlu; 'Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: DSO Adayı Konyalıoğlu; "Denizli kazanmadıktan sonra bizlerin kazanması bir anlam ifade etmiyor" - Son Dakika
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