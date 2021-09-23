Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025896
|0,29
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,115544
|0,08
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,088694
|0,06
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057272
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027061
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020729
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024609
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010982
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010427
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010829
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,180781
|1,74
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,104177
|1,73
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,174678
|1,72
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043259
|1,72
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,153296
|1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017627
|1,50
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,027356
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025190
|1,24
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030364
|1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089839
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049392
|1,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070274
|1,21
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038219
|1,12
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026542
|1,12
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033222
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051715
|0,79
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017303
|0,79
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016297
|0,79
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051855
|0,78
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032214
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030889
|0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,076352
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079219
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027850
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,075685
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi