Son dakika haber | Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
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Son dakika haber | Enerjide acele kamulaştırma kararları

22.04.2022 09:54
Son dakika haber | Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil ve iletim hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil ve iletim hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Konya, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Zonguldak'ta yapılacak enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV İntepe Res Brş.N.- Çanakkale TM- Lapseki TM Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Çanakkale Brş.N.-Lapseki Enerji İletim Hattı Projesi", "380 kV Kalkandere-Köse Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Köprübaşı HES- Devrek Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Devrek-Zonguldak-2 Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahlarına isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Kırklareli ve Tekirdağ'da bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek enerji iletim hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazların da direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

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