Son dakika haber: 'İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'na bin 800'e yakın yatırımcı katıldı - Son Dakika

Türkiye'de iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı yatırım fonu olan "İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu"na, bir yıl içerisinde bin 800'e yakın yatırımcı katıldı.

Türkiye İş Bankası'nın iştiraki İş Portföy ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle hayata geçirilen "İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu", birinci yılını doldururken yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yatırımcılara sunulan, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı Fon'un birinci yılı vesilesiyle, "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" konulu panel gerçekleştirildi.

Panele; İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ile İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın mezunlarından olan UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın katıldı. Panelin moderatörlüğünü, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Bertil Emrah Oder üstlendi.

"Cam tavanların kırılmasına yönelik adımlar çarpan etkisi oluşturur"

Işıl Dadaylı, hibrit olarak düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk yatırım fonu olma özelliği taşıyan Fon aracılığıyla, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer oluşturmasının önünü açmayı, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkan verecek araştırmaları desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

İstihdamda kadınlara eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapan Fon'dan elde edilen gelirin yarısının, "KOÇ-KAM UNESCO Kürsüsü - İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği Burs Programı" üzerinden araştırmalara ve bursiyerlere aktarılacağını belirten

Dadaylı, Fon üzerinden kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile İş Bankası'nın yaptığını hatırlatan Dadaylı, "Aradan geçen 1 yıl gibi kısa süre içerisinde Fon'a bin 800'e yakın yatırımcı katıldı. Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi noktasında hepimizi heyecanlandıran ve umutlandıran bu gelişme, ne kadar doğru bir adım attığımızın da güzel bir göstergesi. Gerek iş dünyasında gerekse toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, cam tavanların kırılmasına yönelik atılacak her adım, alınacak her inisiyatif çarpan etkisiyle daha geniş kitlelere nüfuz edecektir. Her kurum ve birey bu anlayışla hareket ederse bu değişim daha hızlı olacaktır" dedi.

"Kadınlar çalışanlarımız arasında yüzde 55, yöneticilerimiz arasında yüzde 45'lik orana sahip"

"İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu"nun, bankanın kadına dair duruşunun sadece bir parçasını oluşturduğunu ifade eden Dadaylı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Esasında İş Bankası, daha kurulduğu ilk yıllardan itibaren sergilediği eşitlikçi yaklaşımıyla hem sektörde hem ülkemizde örnek, öncü bir kurum oldu. Her alanda ve her kademede hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyen, bir kurum kültürü halini almış geçmişten süre gelen bir anlayışı var. Şu anda 12 bin civarındaki kadın çalışanımızla, ülkemizde en fazla kadın çalıştıran kurumların başında yer alıyoruz. Tüm çalışanlarımız arasında kadınlar yüzde 55'lik orana sahip. Yönetici kademesindeki kadınlarımızın oranı da yüzde 45. Bu tablo, insana ve kadına verdiğimiz değeri göstermesi açısından kıymetli".

"Bilimin sürdürülebilirliği, bilginin erkek kadın ayırımı yapmadan aktarımıyla sağlanabilir"

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise "Koç Üniversitesi ailemizde bulunan binlerce kadının - öğrenciler, akademisyenler, idari çalışanlar, mezunlar, kurul üyeleri, bağışçılar ve diğer paydaşlarımız- ayak izleri okulumuzun her yanına, her alanına dağılmış durumda ve ben de bu grubun bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Genç üniversitemizin tarihinde ilk defa akademik yöneticilerin çoğu çok yetenekli ve başarılı kadınlardan oluşuyor. Bilimin sürdürülebilirliğinin, bilginin yeni nesillere erkek ve kadın ayırımı yapmadan eşit olarak aktarılması ile sağlanabileceğini hiç bir zaman unutmamalıyız" diye konuştu.

İş dünyasında yatırımcıların artık sadece yatırım fonları getirisine bakmadıklarını, kendi değerlerini temsil edecek fonlara yatırım yapmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Canlı, "Bu amaçla dünyada değişik örneklerini gördüğümüz bu sosyal odaklı fonların ülkemizdeki en güzel ve ilham veren örneklerinden biri Koç Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezimiz ve İş Bankası ortaklığında oluşturulan İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu. Bir yılın sonunda Fon'un getirisinin BIST TUM Getir Endeksi ile karşılaştırdığımızda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu gösterge de kadınları iş dünyasının önemli ve ayrılmaz bir parçası görüp yönetimlerinde kadınlara yer veren şirketlerin başarısına işaret ediyor" dedi.

"Birlikte geliştiren kadınlar açığı kapatacak"

Panelde girişim hikayesini anlatan UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın da Dünya Ekonomik Forumu "Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021" raporuna göre, dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkın kapatılabilmesi için 135 yıla daha ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Teknoloji istihdamında cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için 135 yıl beklemek istemiyorsak, yine teknolojiyi kullanarak kadın istihdamında geometrik büyüme yakalamalıyız. Birlikte geliştiren ve birbirini geliştiren kadınlar bu açığı kapatacak" diye konuştu. - İSTANBUL