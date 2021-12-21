Üye Girişi
Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı

21.12.2021 09:01
Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir görünümün hakim olduğu izlenirken, bugün ABD'de cari denge ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir görünümün hakim olduğu izlenirken, bugün ABD'de cari denge ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların yansımaları takip edilecek.

Salgına ilişkin gelişmeler pay piyasaları fiyatlamalarında belirleyici faktör olmaya devam ederken, dün Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos Zirvesi olarak bilinen ve gelecek yıl 17-21 Ocak'ta yapılması planlanan yıllık toplantılarını, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelediğini duyurdu. Hollanda da 19 Aralık'tan itibaren salgın önlemleri kapsamında gelecek yılın ocak ayının ortasına kadar kapanmaya gitti.

İngiltere'de ise hükümetin, artan vakalar karşısında sağlık sisteminin yükünü azaltabilmek için salgına yönelik kısıtlamaları artırmayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı. Buna karşın İngiltere Başbakanı Boris Johnson, piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada salgına ilişkin durumun son derece zor olduğunu ancak halihazırda yeni kısıtlamanın getirilmeyeceğini belirterek, daha fazla önlem alma ihtimalinin saklı tutulduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan da benzer bir açıklama gelirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikasını açıklayacağı, ancak gündemlerinde kapanmanın olmadığı bildirildi.

Öte yandan Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının, Omicron varyantına karşı güçlü bir antikor tepkisi ürettiğini duyurdu.

Bu gelişmelerle dün sert düşen pay piyasalarında bugün Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile pozitif bir görünümün hakim olduğu, yeni günün ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları ile Asya borsalarında alıcılı başladığı izleniyor.

Dün New York borsasında bankacılık, seyahat ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerle negatif bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,1'lik azalışla 96,6'dan kapanmasının ardından bugün 96,5 seviyelerinde bulunuyor. Dün yüzde 1,3540 ile 3 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvili faizi ise yüzde 1,43 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle dün pay piyasalarında ortalama yüzde 1,2 düşüş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 geriledi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,4'lük artışla 1,1278'en kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Asya'da Japonya parlamentosu, 2021 mali yıl kapsamlı 36 trilyon yenlik (320 milyar dolar) ek bütçeyi kanunlaştırırken, Çin Merkez Bankasının politika faizini düşürmeye devam edeceği haberleri takip edildi. Omicron varyantına ilişkin endişelerin de hafiflemesi ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla seyrediyor.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği ve işlem hacmi rekorunun kırıldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde iki kez devre keserken, önceki kapanışa göre yüzde 1,35 değer kaybıyla 2.056,36 puandan günü tamamladı. Döviz kurları tarafında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası sert düşüş yaşandı.

Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini sürdürerek 12,1260 seviyelerine indi.

Bu arada Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Özellikle döviz yükümlülüğü olan şirketler ile temettü veren ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde hareketliliğin artabileceğini ifade eden analistler, vadeli işlemler tarafında yatırımcıların döviz pozisyonları nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD'de cari denge verilerinin izleneceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı Tüketici Güven Endeksi

16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi

18.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Güven Endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Recep Tayyip Erdoğan, Omicron, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:04 Çekmeköy'deki zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi
08:44 Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı
08:44 Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü
08:36 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:26 10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı
08:06 Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı
07:59 Ekonomistler kurdaki düşüşü yorumladı: Örtülü faiz ve ekstra enflasyon
07:53 Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı
07:52 Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek
07:00 Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti
Üç Kuruş'un 'Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan 8 yıllık sevgilisiyle mutluluk pozları! Üç Kuruş'un 'Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan 8 yıllık sevgilisiyle mutluluk pozları!         
09:10
Çekmeköy'deki zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi Çekmeköy'deki zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi         
09:04
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu         
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 09:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement