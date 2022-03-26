17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı - Son Dakika
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17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı

26.03.2022 10:09

17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, hurda malzemelerden kendi atölyesinde sıfırdan motosiklet yaptı.

17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, hurda malzemelerden kendi atölyesinde sıfırdan motosiklet yaptı.

Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, hayali olan atölyeyi kurarak hurdadan aldığı malzemelerle hayallerini gerçekleştiriyor. Hurda malzemelerden motosiklet yapan Yardımcı, 4 tekerlekli araba yapmak için de projenin hazır olduğunu söyledi.

Bir aylık bir süreçte hurda malzemelerden sıfırdan ürün yapma nedeninin para kazanmak değil, kendi projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Yardımcı, "Küçüklüğümden bu yana hayalim de hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim. Geçen yıl atölyeyi yapmak için adım atarak, üretime geçtik. Bu süreçte atölye için kimseden destek görmeden, tamamen kendi çabalarımla oluşturduk. Şuana kadar toplam hurda malzemelerden 3 motor yaptık. Toplam maliyet 20 bin civarında. İlerleyen yıllarda daha güzel planlarım var" dedi.

Yardımcı, "Yaptığımız ürünler tamamen devlet onaylı. İşimizi de resmi olarak ve ruhsatlı olarak yapıyoruz. Plakalı hurda motorları alarak sıfırdan malzeme alarak, boyasını, cıvatalarını işleyerek satışa çıkarıyoruz. Ortalama bir motosiklet kışın boyasının kuruma sürecinden dolayı 1 ay süreyle hazır hale geliyor, yazın ise 15 günde bitiyor. Bunu yapmamdaki amaç para kazanmak değil, kendi projelerimi yapmak. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yaz üretecekleri araçların kendi üretimlerinin olacağını söyleyen Yardımcı, "Bu yaz için planımız 4 tekerlekli araç yapmak. Araç tamamen kendi üretimimiz olacak ve sıfırdan alınacak demirlerden üretim yapılacak. Daha sonra ise 3 tekerli araç yapacağız. Bu atölyede ürettiğimiz motosikletler var ve atölyede bulunan her şeyi kendimiz yaptık. Burada gerçekleştireceğim projeler arasında 4 tekerlekli araba, 3 tekerlekli araç, dünyanın en uzun bisikleti var. Dünyanın en uzun motosikletini de yapacağız. Bunların hepsi hazırlanmış ve projesi çizildi. 8 metre 10 santim dünyanın en uzun motoru. Biz bunu burada trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. Yeni bir projemiz bitti ve 3 tane toplam motor yaptık" dedi.

17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı
17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı

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Kahramanmaraş, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 17 yaşındaki liseli, hurda malzemelerden motosiklet yaptı - Son Dakika


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