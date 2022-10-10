Son dakika haber! Namibya ile Zambiya arasında akaryakıt boru hattı kurulacak

Güney Afrika ülkeleri Namibya ile Zambiya arasında yaklaşık 2 bin kilometrelik petrol ve gaz boru hattı kurulması için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Namibya'nın Swakomun kentinde düzenlenen Namibya- Zambiya 10. Ortak Daimi Komisyonu (JPC) oturumu sırasında Zambiya Enerji Bakanı Peter Kapala ve Namibya Maden ve Enerji Bakanı Tom Alweendo tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, Namibya'nın Walvis Körfezi'nden çıkan akaryakıtı, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya taşıyacak 2 bin kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edilmesine karar verildi.

Bakan Kapala, iki hükümetin, finansmanı güvence altına almak ve projenin maliyetiyle uygulanabilirliğini değerlendirmek için özel ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını belirterek, bu ortaklığın iki ülke arasında altyapı geliştirme girişimi olarak bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bakan Alweendo ise 600 milyon Afrikalının elektriğe erişimi olmadığına, bu nedenle doğru altyapının ve iş birliklerinin kurulmasının kıta açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Toplantıda iki ülke arasında ticareti kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat çalışacak tek duraklı bir sınır noktası kurulması ve iki ülke arasında bir demir yolu bağlantısı geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarına başlanması konuları da masaya yatırıldı.

The Namibian'ın haberine göre, boru hattının kurulması durumunda günde yaklaşık 100 bin varil petrolün Namibya'dan Zambiya'ya taşınması hedefleniyor.

Petrol ve doğal gaz ithalatını halihazırda Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gerçekleştiren Zambiya'da bu boru hattının devreye girmesiyle petrol fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.