Son dakika haber: VİOP'ta endeks kontratı güne hızlı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya hızlı yükselişle başlamasının ardından 1.880 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, banka pay vadeli işlem kontratlarındaki güçlü alımların etkisiyle en yüksek 1.900,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 4 üzerinde 1.880,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.807,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.816,00 puana çıktı.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından banka pay vadeli işlem kontratlarında güçlü alışların dikkati çektiğini bildirdi. Garanti BBVA'nın yakın vade işlem kontratı 11,72 lira ile tavan olurken, diğer banka pay vadelileri yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.800 puanın destek, 1.890 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.