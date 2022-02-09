Üye Girişi
Son dakika haberi! ABD'de toptan eşya stokları aralıkta yükselişini sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'de toptan eşya stokları aralıkta yükselişini sürdürdü

09.02.2022 18:35
Son dakika haberi! ABD'de toptan eşya stokları aralıkta yükselişini sürdürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya satışları yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya satışları yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Aralık 2021 dönemine ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 789,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,1 artması yönündeydi.

Art arda 17 aydır artış gösteren toptan eşya stokları, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,7 artmıştı.

Stoklar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,5'lik artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 634,6 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,7'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 21,8 arttı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! ABD'de toptan eşya stokları aralıkta yükselişini sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:30 Musa Orhan'a hakaretten hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya şaşırtan teklif! Uzlaşmak için 50 bin TL talep etti
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:40:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ABD'de toptan eşya stokları aralıkta yükselişini sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement