Son dakika haberi! ABD'de toptan eşya stokları aralıkta yükselişini sürdürdü

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya satışları yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Aralık 2021 dönemine ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 789,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,1 artması yönündeydi.

Art arda 17 aydır artış gösteren toptan eşya stokları, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,7 artmıştı.

Stoklar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,5'lik artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 634,6 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,7'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 21,8 arttı.