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Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi

21.12.2021 15:51
Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteği sağladığı "Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar Projesi" ile Çorum'da 7 olan kadın kooperatifi sayısı 14 ayda 14'e yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteği sağladığı "Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar Projesi" ile Çorum'da 7 olan kadın kooperatifi sayısı 14 ayda 14'e yükseldi.

Çorum Valiliği Avrupa Birliği Proje Ofisince kadınların emeğini kooperatifler aracılığıyla açığa çıkarıp ekonomik değer elde etmek amacıyla 2 milyon 443 bin lira bütçeli "Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar Projesi" hayata geçirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2 milyon lira hibe desteği sağladığı proje bütçesinin kalan bölümü ise İl Özel İdaresinin yanı sıra merkez, Kargı ve Boğazkale köylere hizmet götürme birlikleri, Alaca ve İskilip belediyeleri ile Mecitözü ve Sungurlu Kadın Girişim Üretim ve İşletme kooperatiflerince temin edildi.

Osmancık ve Bayat ilçeleri ile Hitit Güneşi, Alaca, Yeşilköy, İskilip Yöresel Ürünler ve Puduhepa kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin kurulmasıyla etki alanı genişleyen projeye İl Ticaret Müdürlüğünün yanı sıra Çorum Belediyesi, Alaca ve Mecitözü kaymakamlıkları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği destek verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki bir otelde projenin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, proje sürecinde kentte 7 olan kadın kooperatifi sayısının 14 ayda 14'e ulaştığını söyledi.

Proje kapsamında başlangıçtaki 7 kadın kooperatifinin üretim altyapısını güçlendirmek adına yatırımlar yapıldığını, iki kooperatife de üretim tesisi kurulduğunu belirten Çiftçi, "Proje ile üretim kapasiteleri artırıldı. Kooperatiflerimizin üretimden pazarlamaya geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu eğitimler verildi. Dolayısıyla projenin ne kadar isabetli seçildiğini ve uygulandığını görüyoruz. Proje, ruhuna uygun şekilde 22 kurumun desteğiyle 14 ayda tamamlandı. Bütün kurumlar el ele verdi, iş birliği, güç birliği yaptı ve başarı hikayesi yazdılar." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da güçlü kadının güçlü aile, güçlü toplum, güçlü millet anlamına geldiğini vurguladı. Belediye olarak kadınlara ürettikleri ürünlerin satışında destek olduklarını belirten Aşgın, Çorum'da kadın kooperatiflerinin büyük bir başarı hikayesiyle yeni bir başlangıca hazırlandıklarını kaydetti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da kadınların istedikleri her şeyi başarabilecek güce sahip olduklarını, kooperatifçiliğin nasıl yapılması gerektiğini Çorum'da en güzel şekilde gösterdiklerini söyledi.

Toplantının sonunda Vali Çiftçi, proje paydaşı kadın kooperatiflerinin başkanlarına projeye katkılarından ötürü teşekkür plaketi verdi.

Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi
Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi
Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi
Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi
Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi

Mecitözü, İskilip, Çiftçi, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bakanlığın sağladığı destek sayesinde Çorum'da kadın kooperatifi sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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