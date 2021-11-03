Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,20 ile "Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon" ve yüzde 1,07 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,311686
|1,25
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,127707
|1,20
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099815
|1,07
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,887200
|0,99
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050103
|0,96
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,328159
|0,90
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,070956
|0,76
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,082412
|0,68
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,090549
|0,61
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061745
|0,57
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi