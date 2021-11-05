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Son dakika haberi: Gübre üretimini artıracak yatırımlar hız kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Gübre üretimini artıracak yatırımlar hız kazanıyor

05.11.2021 13:55
Son dakika haberi: Gübre üretimini artıracak yatırımlar hız kazanıyor

Son dakika haberine göre 2020'yi 3,3 milyar lira ciroyla kapatan İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ), yaklaşık 50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımını devreye almak için çalışmalara başladı.

2020'yi 3,3 milyar lira ciroyla kapatan İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ), yaklaşık 50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımını devreye almak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz seneyi 3,3 milyar lira ciro ile kapatan İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ), yatırımlarına devam ediyor. 2021'i yüzde 30 büyümeyle kapatmaya hazırlanırken, Samsun'da 30 dönümlük arazide yaklaşık 50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımını devreye almak için çalışmalarına başladı. Samsun'da İGSAŞ'ın üretim kalemlerinde bulunmayan Organomineral gübre üretimi için 100 bin ton, yine portföyde bulunmayan Granül Sülfat üretimi için de 100 bin ton kapasiteli yatırım yaptıklarını açıklayan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, "Bu yatırımlar 2023 ikinci çeyrekte hayata geçecek. Geçen hafta da Antalya'da bir yer satın aldık. Burada 100 bin ton kapasiteli depo alanımız ve özel gübre fabrikamız olacak. Dolayısıyla Antalya'da hem üretim tesislerimiz hem de depolarımız kiradaydı. Şimdi yeni yerimize taşınıyor olacağız. 2022 içerisinde de bu operasyonumuz tamamlanacak" dedi.

"Devam eden yatırımların toplamı 200 milyon doları aştı"

Üre gübresinde de yatırım projesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ünal, "İGSAŞ Tarımsal şirketimizi de kurduk. Bu tarafta da ayrıca yeni yatırımlarımız olacak. Yine ve bizce en önemlisi biliyorsunuz Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz üre gübresinde de ülkemizi net ithalatçı konumundan çıkarmak istiyoruz. Bu anlamda da bir çalışma ekibi kurduk, üre gübresinde de yatırım projesi için çalışma yapılıyor. Bu yatırımı biz çok önemsiyoruz çünkü Türkiye yılda 3,4 milyon ton üre gübresi kullanıyor ancak bunun sadece 500 bin tonu ülkemizde ve sadece İGSAŞ' ta üretilebiliyor. Bu alanda bir yatırımın ülkemize katma değeri çok yüksek olacaktır" dedi.

"Amacımız ithalata karşı iyi ve güçlü bir yerli alternatif oluşturmak"

Üre gübresi haricindeki devam eden yatırımların toplamının 200 milyon doları aştığına dikkat çeken Ünal, "Biz bu yatırımları öz sermayemiz ile yapıyoruz. Amacımız gübre sektöründe ithalata karşı iyi ve güçlü bir yerli alternatif oluşturmak" diye konuştu.

Üretimin yüzde 20'si sanayiye

İGSAŞ'ın üretiminin yüzde 80'ini tarım sektörüne, yüzde 20'sini de sanayi sektörüne verdiğini hatırlatan Ünal, "Ürün sayımız 100'ün üzerinde. Yeni yatırımlarla hem ürün çeşidimizi hem de ithal edilen ürünlere alternatifimizi çoğaltıyor olacağız." dedi.

Toprak analizinin önemi arttı

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, fiyatların arttığı, gübre tüketiminin azaldığı bir sürece girildiğini hatırlatarak, "Böylesi bir tabloda verim için toprak analizi daha da önemli hale geliyor. Biz İGSAŞ olarak 2015' de başlattığımız akıllı toprak analizini devam ettiriyoruz. Ki Holding bünyesinde kurduğumuz laboratuvar şirketimiz olan YLDZ LAB artık akredite bir laboratuvara dönüştü. Burada biz çiftçilerimize toprak analizini uzun süre bilabedel ve sosyal sorumluluk kapsamında yaptık ve dönem dönem de yapmaya devam ediyoruz." dedi. Bugüne kadar 50 bin dekar arazide çalışmalar gerçekleştirdik." dedi. Ünal, bu sene 50. yıla özel çalışmaları da devam ettirdiklerini kaydetti. İGSAŞ, 50. Yılına özel 200'ün üzerinde bayisi ile geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da da bir araya geldi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Gübre üretimini artıracak yatırımlar hız kazanıyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Gübre üretimini artıracak yatırımlar hız kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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